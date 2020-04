Αγωνία στο Eurogroup με μαραθώνιες συζητήσεις, διακοπές και πυρετώδεις διμερείς επαφές

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Πηγή του περιβάλλοντος Σεντένο σχολίασε ότι ναι μεν είναι τεχνικά να φτάσουν ως το πρωί οι συζητήσεις, αλλά «αυτή τη στιγμή, αυτό δεν αποτελεί το κεντρικό σενάριο εργασίας».

Σημειώνεται ότι η τηλεδιάσκεψη διεκόπη στις 19:00 και είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει εκ νέου στις 20:00. Ωστόσο η διακοπή παρατάθηκε έως 23:00 (ώρα Βρυξελλών), δηλαδή τα μεσάνυχτα στην Ελλάδα.

Further work is needed. Meeting to restart at 21h brussels time. https://t.co/4NCfTrGX54