Αγωνία στο Λευκό Οίκο: Ο Τραμπ ανέβασε πυρετό λόγω κορωνοϊού και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο

«Ο Πρόεδρος Τραμπ παραμένει σε καλή διάθεση, έχει ήπια συμπτώματα και εργαζόταν κατά τη διάρκεια της ημέρας» σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου.

«Ο Τραμπ θα οδηγηθεί στο Γουόλτερ Ριντ Ιατρικό Κέντρο για προληπτικούς λόγους και έπειτα από σύσταση των γιατρών, ενώ ο Πρόεδρος θα εργάζεται από τα προεδρικά γραφεία εκεί τις επόμενες ημέρες. Ο πρόεδρος Τραμπ εκτιμά την υποστήριξη που είχε τόσο εκείνος όσο και η Πρώτη Κυρία», ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

MOMENTS AGO: Marine One lands at White House to take President Trump to Walter Reed. https://t.co/tmJRI3B4ydpic.twitter.com/MVX1ZKhvUU