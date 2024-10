Αγόρασε σε δημοπρασία κιθάρα με υπογραφή της Τέιλορ Σουίφτ και την κατέστρεψε - ΒΙΝΤΕΟ

Το βίντεο με το περιστατικό, το οποίο έχει γίνει viral, δείχνει τον άνδρα να πλησιάζει την κιθάρα και να την σπάει με ένα σφυρί.

A North Texas man purchased a signed Taylor Swift guitar at a charity auction and proceeded to destroy it in what was apparently a political protest against the singer's support of Kamala Harris → https://t.co/ap2W1ffLzXpic.twitter.com/uGs5Zl2N7j