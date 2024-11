Άγρια επεισόδια στο Άμστερνταμ: Οπαδοί της Μακάμπι δέχθηκαν επίθεση - Δύο αεροσκάφη στέλνει ο Νετανιάχου - ΒΙΝΤΕΟ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως ετοιμάζεται να στείλει «δυο μεταγωγικά» στην Ολλανδία σε αποστολή «διάσωσης», με ιατρούς και σωστικά συνεργεία να επιβαίνουν σ’ αυτά, σε «συντονισμό με την ολλανδική κυβέρνηση»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απαίτησε οι ολλανδικές αρχές και οι δυνάμεις ασφαλείας να δράσουν με «άμεσο» και «σθεναρό» τρόπο και να «εγγυηθούν την ασφάλεια των πολιτών μας» μετά το «φρικιαστικό» συμβάν, το οποίο αντιμετωπίζει με «τη μέγιστη σοβαρότητα».

