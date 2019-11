Άγριες συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία στο Χονγκ Κονγκ - «Βροχή» τα δακρυγόνα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η συγκέντρωση αυτή σχηματίστηκε γρήγορα από ομάδες διαδηλωτών που κατευθύνθηκαν μέσω της εμπορικής περιοχής της Κόουζγουέι Μπέι προς το πάρκο. Κάποιοι ακτιβιστές πέταξαν τουλάχιστον μια βόμβα μολότοφ κατά της αστυνομίας.

Πολλοί διαδηλωτές έψαλλαν τον βρετανικό και τον αμερικανικό εθνικό ύμνο κυματίζοντας σημαίες πολλών εθνών, ενώ λίγοι άλλοι φώναζαν συνθήματα υπέρ της ανεξαρτησίας, κάτι το οποίο αποτελεί την κόκκινη γραμμή για τους ηγέτες του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος στο Πεκίνο, οι οποίοι έχουν ορκιστεί να "συνθλίψουν" όποιον προβάλει μια τέτοια αξίωση.

Η αστυνομία κάλεσε από μεγάφωνα το πλήθος στο πάρκο να διαλυθεί, λέγοντας ότι θα ασκηθεί δίωξη στους διαδηλωτές για παράνομη συγκέντρωση. Στη συνέχεια προειδοποίησε με μια μαύρη σημαία ότι θα ρίξει δακρυγόνα και οι ακτιβιστές άρχισαν να τρέχουν προς τις εξόδους του πάρκου, ενώ κάποιοι από αυτούς πετούσαν τούβλα κατά των αστυνομικών.

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι η αστυνομία έριξε δακρυγόνα για να διαλύσει συγκεντρώσεις διαδηλωτών και σε άλλα σημεία του Χονγκ Κονγκ, κοντά στο αρχηγείο της αστυνομίας στην Γουάν Τσάι όπως και στο κέντρο της πόλης.

Ο γνωστός φιλοδημοκρατικός ακτιβιστής Τζόσουα Γουόνγκ ζήτησε χθες Παρασκευή τη συμμετοχή 100.000 ανθρώπων σε μια πορεία στο Χονγκ Κονγκ κατά το 22ο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο διαμαρτυριών στην πρώην βρετανική αποικία.

Οι αντικυβερνητικοί ακτιβιστές κατεβαίνουν στους δρόμους της ημιαυτόνομης αυτής περιοχής της Κίνας εδώ και πέντε μήνες για να διαμαρτυρηθούν για τον, σύμφωνα με τους ίδιους, αυξανόμενο έλεγχο του Πεκίνου επί του Χονγκ Κονγκ, το οποίο επέστρεψε από τη βρετανική σε κινεζική κυριαρχία το 1997 στο πλαίσιο μιας φόρμουλας "μια χώρα, δύο συστήματα" με στόχο να δοθούν εγγυήσεις για ελευθερίες που δεν απολαμβάνουν οι κάτοικοι της ηπειρωτικής Κίνας. Το Πεκίνο αρνείται την όποια παρέμβαση και έχει κατηγορήσει ξένες κυβερνήσεις, όπως των ΗΠΑ και της Βρετανίας, ότι προκαλούν προβλήματα.

Η σημερινή διαδήλωση δεν έχει λάβει την επίσημη έγκριση της αστυνομίας, όπως απαιτείται, αλλά αυτό δεν απέτρεψε ούτε τους προηγούμενους μήνες τους διαδηλωτές να συγκεντρωθούν στους δρόμους της πόλης.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ δήλωσε χθες ότι το Χονγκ Κονγκ θα πρέπει να αναζητήσει τρόπους για την αποκλιμάκωση της έντασης και εξεύρεσης πολιτικής λύσης, καλώντας τους διαδηλωτές και τις αρχές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Η Κίνα, από την πλευρά της, ανακοίνωσε ύστερα από συνεδρίαση της ηγεσίας της χώρας, ότι θα θωρακίσει την ευημερία του Χονγκ Κονγκ και θα προστατεύσει την εθνική ασφάλεια υπό το φως των διαδηλώσεων στη μητρόπολη.

Tear gas fired towards sky on Johnston Road outside Southorn Playground. It took everyone a while to figure out where the pellets landed. pic.twitter.com/6cXlSyvQkD