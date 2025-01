Άγριο έγκλημα στη Βρετανία: 14χρονος μαχαιρώθηκε θανάσιμα μέσα σε λεωφορείο

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες αλλά το αγόρι υπέκυψε στα τραύματά του πριν μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

BREAKING: A 14-year-old boy has been stabbed to death on a bus in Woolwich, in southeast London https://t.co/J1HpaQ05Oo

Η αστυνομία έχει αρχίσει έρευνα για το περιστατικό, ωστόσο για την ώρα δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Το τραγικό περιστατικό, όπως σημειώνει η Daily Mail, έρχεται μόλις 24 ώρες μετά τον βαρύ τραυματισμό, επίσης με μαχαίρι, ενός 18χρονου, σε σημείο μόλις 1,5 χιλιόμετρο από το έγκλημα στο λεωφορείο.

Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι τα περιστατικά συνδέονται.

BREAKING: A 14-year-old child has been stabbed to death on a bus in #Woolwich.

The schoolboy was on a 472 bus on Woolwich Church Road, SE18, where he was attacked and stabbed multiple times.

Emergency services rushed to the scene at around 2:28pm however the child was sadly… pic.twitter.com/8tUi5iPj20