Άγριο ξύλο στη Βουλή του Κοσόβου: Πιάστηκαν στα χέρια βουλευτές της συμπολίτευσης κα της αντιπολίτευσης - Βίντεο

A brawl broke out in the Kosovo* Parliament after an Opposition MP threw water at Prime Minister Albin Kurti. pic.twitter.com/pI5l61KqJ5

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Μπεσνίκ Μπισλίμι σηκώθηκε από τα κυβερνητικά έδρανα, ξεκόλλησε τη φωτογραφία και την έσκισε επιδεικτικά. Έτερος βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος πλησίασε τον Άλμπιν Κούρτι κρατώντας ένα μπουκάλι με νερό και τον κατάβρεξε.

.Some MP of the Kosovo Parliament are a case to be studied.

Here you can see how a woman, the Minister of Justice @albulenahaxhiu_ , is being attacked inside the ???? parliament, while she was trying to calm the situation.

Shameful! pic.twitter.com/yh6OTV6KyB