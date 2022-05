Άγριο σφυροκόπημα στο Azovstal: Bίντεο από την επίθεση με θερμοβαρική βόμβα

«Δυστυχώς υπάρχουν σφοδρές μάχες στο Azovstal σήμερα», δήλωσε ο Μποϊτσένκο στην ουκρανική τηλεόραση. «Χάσαμε την επαφή με τους μαχητές. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνει εκεί, αν είναι σε ασφάλεια ή όχι», πρόσθεσε.

Όπως είπε, «το βαρύ πυροβολικό, τα άρματα μάχης (και) η αεροπορία» συμμετέχουν σε αυτή τη ρωσική επίθεση καθώς και «πλοία που προσέγγισαν» στις ακτές, καθώς η περιοχή του Azovstal βρίσκεται κατά μήκος της Αζοφικής θάλασσας.

«Τα αγόρια μας είναι γενναία και υπερασπίζονται το οχυρό, όμως είναι πραγματικά δύσκολο», είπε στην ουκρανική τηλεόραση, εκτιμώντας πως «έχοντας συγκρατήσει τον εχθρό» επί εβδομάδες, οι τελευταίοι μαχητές που έχουν οχυρωθεί στα υπόγεια του τεράστιου συγκροτήματος της μεταλλουργίας Azovstal «επέτρεψαν να κερδηθεί χρόνος».

Ο Βαντίμ Μποϊτσένκο είπε για μία ακόμη φορά πως υπάρχουν «άμαχοι, εκατοντάδες εκεί κάτω», αλλά και «παιδιά που περιμένουν να διασωθούν». «Υπάρχουν εκεί περισσότερα από 30», ανέφερε.

Ουκρανός διοικητής του τάγματος Αζόφ που υπερασπίζεται τη χαλυβουργία ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, πως οι Ρώσοι εξαπέλυσαν «ισχυρή επίθεση» στις εγκαταστάσεις, όμως το Κρεμλίνο διέψευσε σήμερα την πληροφορία αυτή.

?? On the video, you can see what is happening at Azovstal. pic.twitter.com/SsUAfVgmDc

«Η διαταγή δόθηκε δημοσίως (στις 21 Απριλίου) από τον ανώτατο διοικητή (Βλαντίμιρ Πούτιν) να ματαιωθεί κάθε επίθεση. Δεν υπάρχει επίθεση» αυτή τη στιγμή, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως οι δυνάμεις της Μόσχας πολιορκούν την εγκατάσταση και δεν επεμβαίνουν παρά μόνο για να «εξαλείψουν πολύ γρήγορα τις απόπειρες» Ουκρανών μαχητών να φθάσουν σε «θέσεις βολής».

Οι Ουκρανοί έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή που οι Ρώσοι χτυπούν με θερμοβαρική βόμβα τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, λίγο πριν χαθεί η επικοινωνία με τους μαχητές που βρίσκονταν στα υπόγεια.

Ουκρανικός στρατός: Παρέλαση στην κατεστραμμένη Μαριούπολη ετοιμάζει o Πούτιν στις 9 Μαΐου

Η Ρωσία ετοιμάζει στρατιωτική παρέλαση στην πολιορκημένη Μαριούπολη για την 9η Μαΐου, ημέρα εορτασμού της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας, σύμφωνα με τις ουκρανικές στρατιωτικές Υπηρεσίες Πληροφοριών.

Η 9η Μαΐου δίνει διαχρονικά την ευκαιρία για την πραγματοποίηση μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας.

Σύμφωνα με την GUR, ο υποδιευθυντής της ρωσικής προεδρικής διοίκησης Σεργκέι Κιριένκο έφθασε στην Μαριούπολη για να ετοιμάσει την παρέλαση αυτή.

#Ukrainian intelligence reports that #Russian occupiers are preparing a parade in #Mariupol . To this end, they are urgently removing rubble and clearing the streets of corpses and unexploded shells. pic.twitter.com/RAZOMH3JVg

«Η βασική αποστολή του αξιωματούχου του κ. Πούτιν είναι η προετοιμασία των τελετών της 9ης Μαΐου», αναφέρεται σε ανακοίνωση της GUR στο Telegram.

Η Μαριούπολη «θα γίνει κέντρο εορτασμών», σύμφωνα με την ανακοίνωση. «Οι κεντρικές οδικές αρτηρίες καθαρίζονται επειγόντως, τα συντρίμμια και τα πτώματα απομακρύνονται μαζί με τα βλήματα που δεν έχουν εκραγεί».

???? intelligence: deputy head of russian presidential administration has arrived to #Mariupol. He's preparing "festivities" for 9th may. ???? plans a parade in a city they destroyed.

Meanwhile #Azovstal is under heavy attack. No communication with our soldiers as of now. pic.twitter.com/UvfAi3ZBsB