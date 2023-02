Αιφνιδιαστική επίσκεψη Μπάιντεν στο Κίεβο - Συνάντηση με Ζελένσκι

Yes, confirmed @POTUS in #Kyiv . Welcome Mr President! Looking forward to the announcements following the air raid sirens experience

Ο Τζο Μπάιντεν υποσχέθηκε νέα στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και έδωσε στην Ουκρανία την διαβεβαίωση ότι θα έχει την ακλόνητη υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην ρωσική εισβολή.

«Θα ανακοινώσω την αποστολή επιπλέον σημαντικών όπλων, κυρίως πυρομαχικών για τα συστήματα πυροβολικού, αντιαρματικών συστημάτων και ραντάρ αεροπορικής παρακολούθησης», δήλωσε στο Κίεβο ο Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Το νέο πακέτο αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο, ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων, θα ανακοινωθεί αύριο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η επίσκεψη του αμερικανού προέδρου αποτελεί «εξαιρετικά σημαντική κίνηση υποστήριξης για όλους τους Ουκρανούς». Ο ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι συζήτησε με τον Τζο Μπάιντεν την προμήθεια όπλων μακρού βεληνεκούς.

«Η Ρωσία δεν έχει καμία πιθανότητα να κερδίσει τον πόλεμο που εξαπέλυσε πριν από σχεδόν έναν χρόνο», διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Οι σειρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού ηχούσαν την ώρα που Ζελένσκι και Μπάιντεν βρίσκονταν στο εσωτερικό του καθεδρικού ναού του Αγίου Μιχαήλ, σε πλατεία του ιστορικού κέντρου του Κιέβου όπου εκτίθενται καμένα ρωσικά τανκς.

This is a video from a future history book. The @POTUS and @ZelenskyyUa are walking through Mykhailivsky monastery gate in Kyiv, while the air raid sirens are running amid a Russian attack on Ukrainian capital. pic.twitter.com/i7HUdoP18f