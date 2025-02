Αίγυπτος: Ανακαλύφθηκε ο πρώτος τάφος φαραώ εδώ και έναν αιώνα - Real.gr

Μια κοινή αιγυπτοβρετανική αρχαιολογική αποστολή εντόπισε κοντά στο Λούξορ τον τάφο του φαραώ Τούθμωσι Β΄, ανακοίνωσε το υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.

Είναι η πρώτη φορά που ανακαλύπτεται φαραωνικός βασιλικός τάφος εδώ και περισσότερα από 100 χρόνια.

Ο τάφος του Τούθμωσι Β΄ βρίσκεται στα δυτικά της Κοιλάδας των Βασιλέων. Ήταν ο τελευταίος τάφος των φαραώ της 18ης Δυναστείας που δεν είχε βρεθεί μέχρι τώρα και ο πρώτος που ανακαλύφθηκε, μετά από εκείνον του Τουταγχαμών, το 1922.

Οι αρχαιολόγοι κατάφεραν να προσδιορίσουν σε ποιον ανήκε ο τάφος χάρη στα αλαβάστρινα δοχεία που βρέθηκαν στον χώρο και στα οποία αναγράφονται τα ονόματα του βασιλιά Τούθμωσι Β΄ και της συζύγου του, βασίλισσας Χατσεψούτ, μιας από τις ελάχιστες γυναίκες που κυβέρνησαν την αρχαία Αίγυπτο.

Βρέθηκαν επίσης ταφικά έπιπλα και κομμάτια σοβά με γαλάζιες επιγραφές, κίτρινα αστέρια και θρησκευτικά σύμβολα.

Ωστόσο, λόγω της πλημμύρας που σημειώθηκε λίγο μετά τον θάνατο του βασιλιά, ο τάφος δεν έχει διατηρηθεί σε καλή κατάσταση. Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα περισσότερα από τα περιεχόμενά του μεταφέρθηκαν αλλού και καταβάλλονται προσπάθειες για την ανάκτησή τους.

