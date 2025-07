Αίγυπτος: Δεκατέσσερις τραυματίες από πυρκαγιά σε έναν πύργο τηλεπικοινωνιών στο Κάιρο - Real.gr

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε ένα κτίριο τηλεπικοινωνιών στο κέντρο του Καΐρου, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Λόγω της πυρκαγιάς σημειώθηκαν προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες και στη σύνδεση στο διαδίκτυο. Κάποια τηλέφωνα τέθηκαν εκτός λειτουργίας.

A major fire broke out moments ago atop the Ramses Central building in the Azbakeya district of Downtown Cairo. #lovincairo #سنترال_رمسيس #مساء_الخير #Cairo pic.twitter.com/IQJLZSxe0N

— Lovin Cairo (@LovinCairo) July 7, 2025