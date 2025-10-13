Υπεγράφη η συμφωνία ειρήνης για τη Γάζα - Τραμπ: «Τα καταφέραμε μετά από 3.000 χρόνια - Τώρα αρχίζει η ανοικοδόμηση»» - Real.gr

Στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου είναι στραμμένα τα βλέμματα όλου του κόσμου καθώς εκεί διεξάγεται η Σύνοδος Κορυφής για το σχέδιο ειρήνευσης Ισραήλ-Χαμάς, υπό την προεδρία των Τραμπ και Σίσι και παρουσία του προέδρου της Παλαιστινιακής αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

Ηγέτες από όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, θα συζητήσουν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, με τον Εμανουέλ Μακρόν να μιλά για τη δημιουργία μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης για τη Γαζα.

Ο Τραμπ υπογράφει τα σχετικά έγγραφα για τη συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Γάζα. «Θα υπογράψουμε ένα έγγραφο που θα διευκρινίζει πολλούς κανόνες και κανονισμούς και πολλά άλλα πράγματα. Είναι πολύ περιεκτικό», δήλωσε ο Τραμπ.

«Είναι μια ιστορική ημέρα για ολόκληρη την περιοχή, πετύχαμε το αδύνατο» είπε, επαναλαμβάνοντας ότι «σήμερα δεν υπογράφουμε μόνο το τέλος του πολέμου στη Γάζα, υπογράφουμε μια νέα αρχή για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή».

«Τα πρώτα βήματα προς την ειρήνη είναι πάντα τα πιο δύσκολα και σήμερα, τα κάναμε μαζί» τόνισε και πρόσθεσε ότι η συμφωνία είναι τόσο μεγάλη που θα αποτρέψει έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο – ο οποίος, όπως είπε, θα μπορούσε να είχε λάβει χώρα στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται πως η δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου έχει ήδη αρχίσει, καθώς διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως ανέφερε ο πρόεδρος Τραμπ, κάτι που επιβεβαίωσε και ο ειδικός διαπραγματευτής Στιβ Γουίτκοφ.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος έπλεξε το εγκώμιο του Αιγύπτιου ομολόγου του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, ο οποίος τον υποδέχτηκε στο Σαρμ ελ Σέιχ, πριν από τη διεθνή σύνοδο κορυφής για τη Γάζα που φιλοξενείται στο αιγυπτιακό θέρετρο.

«Διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο. Το εκτιμώ πολύ» είπε ο Τραμπ για τον Σίσι, τον οποίο αποκάλεσε «ισχυρό ηγέτη» σημειώνοντας ότι κρατά χαμηλά την εγκληματικότητα στη χώρα του.

