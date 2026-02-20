Αίγυπτος: Τουλάχιστον 18 νεκροί σε σύγκρουση οχημάτων - Real.gr

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν το απόγευμα της Πέμπτης σε σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με αγροτικό όχημα σε αυτοκινητόδρομο στη βορειοανατολική Αίγυπτο, σύμφωνα με τις αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον οδικό άξονα 30ής Ιουνίου, νότια της επαρχίας Πορτ Σάιντ. Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, τα θύματα ήταν αλιείς που επέβαιναν στο ένα από τα δύο οχήματα. Μέχρι στιγμής τα αίτια της σύγκρουσης, παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Το αγροτικό μετέφερε τους εργάτες σε ιχθυοτροφεία της παράκτιας επαρχίας, η οποία διαθέτει έντονη αλιευτική δραστηριότητα. Η σύγκρουση σημειώθηκε περίπου στις 12:30 το μεσημέρι. Σύμφωνα με αξιωματούχους, τα περισσότερα θύματα φέρονται να κατάγονταν από την περιοχή Ματαρέγια, στην επαρχία Ντακαχλία.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στη σελίδα του κυβερνήτη της Ντακαχλίας στο Facebook καταγράφουν το μέγεθος της καταστροφής: το αγροτικό όχημα έχει συνθλιβεί ανάμεσα σε δύο βαρέα φορτηγά, ενώ συντρίμμια είναι διάσπαρτα στο οδόστρωμα.

Ο pρωθυπουργός Μουσταφά Μαντμπούλι, σε ανακοίνωσή του, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και έδωσε εντολή να τους παρασχεθεί οικονομική βοήθεια. Παράλληλα, ο κυβερνήτης του Πορτ Σάιντ επισκέφθηκε το σημείο της σύγκρουσης και τους τραυματίες σε τοπικά νοσοκομεία.

Τα θανατηφόρα τροχαία αποτελούν διαχρονικό πρόβλημα στην Αίγυπτο, στοιχίζοντας χιλιάδες ζωές ετησίως. Η υπερβολική ταχύτητα, το κακό οδικό δίκτυο και η ελλιπής εφαρμογή της νομοθεσίας συγκαταλέγονται στους βασικούς παράγοντες πίσω από τα περισσότερα δυστυχήματα.

Πηγή: Associated Press