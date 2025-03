Αίγυπτος: Τρένο παρέσυρε επιβατικό βαν – Τουλάχιστον 8 νεκροί και 12 τραυματίες - Real.gr

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το επιβατικό βαν επιχείρησε να διασχίσει αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν όταν τρένο παρέσυρε σήμερα επιβατικό βαν κοντά στην Ισμαηλία, στο βορειοανατολικό τμήμα της Αιγύπτου, σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το επιβατικό βαν επιχείρησε να διασχίσει αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση, διευκρινίζει η ανακοίνωση του αιγυπτιακού οργανισμού σιδηροδρόμων (ENR).

Δεκατρία ασθενοφόρα έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος και μετέφεραν τραυματίες σε κοντινό νοσοκομείο.

