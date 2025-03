Αίγυπτος: Βυθίστηκε τουριστικό υποβρύχιο - Αναφορές για έξι νεκρούς - Real.gr

Έξι άνθρωποι φέρονται να έχασαν τη ζωή τους μετά τη βύθιση ενός τουριστικού υποβρυχίου στα ανοικτά των ακτών της Αιγύπτου.

Επιπλέον εννέα έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων οι τέσσερις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τοπικές αναφορές.

Το τουριστικό υποβρύχιο, με την ονομασία Sindbad, μετέφερε 44 επιβάτες τη στιγμή της βύθισης την Πέμπτη, καθώς έπλεε στα ανοικτά των ακτών της Χουργκάντα.

Οι υπηρεσίες διάσωσης έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να σώσουν 29 άτομα, αναφέρει η αιγυπτιακή εφημερίδα Al Masry Al Youm.

Η Διεύθυνση Ασφαλείας της Ερυθράς Θάλασσας έλαβε αναφορά για τη βύθιση του τουριστικού υποβρυχίου κοντά στο λιμάνι μπροστά από τη μαρίνα ενός «διάσημου ξενοδοχείου» που δεν έχει ακόμη κατονομαστεί στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

