Αίγυπτος: Αποφυλακίσθηκε ο ερευνητής Πάτρικ Ζακί

Ο Πάτρικ Ζακί, απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Μπολόνια, συνελήφθη το 2020 για «τρομοκρατία» αφού δημοσίευσε το 2019 άρθρο για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των Κοπτών, της μεγαλύτερης χριστιανικής μειονότητας της Μέσης Ανατολής στην οποία ανήκει το 10% έως 15% του πληθυσμού των 105 εκατομμυρίων Αιγυπτίων.

Ο 32χρονος ερευνητής πέρασε 22 μήνες κρατούμενος πριν από την δίκη του ενώπιον ειδικού δικαστηρίου που τον καταδίκασε σε τρία χρόνια φυλάκισης στις 18 Ιουλίου.

Egypt's president has pardoned detained rights researcher Patrick Zaki, one day after a court sentenced him to three years in prison. https://t.co/zk6aqBiQvQ