Αίγυπτος: Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δυστύχημα με λεωφορείο

Σήμερα, "δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τριάντα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία", αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας.

Twelve people died today when their bus collided with a truck near the resort city of Hurghada in eastern Egypt, health officials have reported. pic.twitter.com/95mWhVpp7p