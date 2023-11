Αίγυπτος: Η επικεφαλής της UNICEF τραυματίστηκε σε τροχαίο καθ' οδόν για τη Γάζα

Η Ράσελ συνέχισε το ταξίδι της στη Γάζα αλλά στη συνέχεια οι γιατροί έκριναν ότι χρειαζόταν περισσότερη φροντίδα και για αυτό ανέβαλε την περιοδεία της στην περιοχή. Στο Ισραήλ η Ράσελ σκόπευε να συναντηθεί με οικογένειες τα παιδιά των οποίων έχουν απαχθεί από τη Χαμάς.

#UNICEF Executive Director Catherine Russell has been injured in a car accident in #Egypt while traveling to the #Gaza Strip and has postponed a visit to #Israel due to her injuries, a UNICEF spokesperson says.https://t.co/PTrPCHiHbqpic.twitter.com/GpGFtgfHum