Αίγυπτος-κορωνοϊός: 91 νεκροί σε μια ημέρα, οι περισσότεροι από την έναρξη της πανδημίας

Υψηλός – ο δεύτερος υψηλότερος καθ’ όλη αυτήν την περίοδο – ήταν επίσης ο αριθμός των νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, που ανήλθαν σε 1.618 με το σύνολο των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί να φθάνει τους 44.598.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, το Κάιρο και η γειτονική Καλουμπέια είναι οι περιοχές της χώρας με τα περισσότερα κρούσματα. Στον αντίποδα, τα λιγότερα κρούσματα εντοπίζονται στις – ιδιαίτερα τουριστικές – περιοχές του Νοτίου Σινά, της Ερυθράς Θάλασσας και της μεσογειακής Μάρσα Ματρούχ.

Μέχρι τώρα, 11.931 άνθρωποι αποθεραπεύτηκαν και έλαβαν εξιτήρια από τα νοσοκομεία της Αιγύπτου, ενώ άλλοι 13.332 παρουσιάζονται πλέον αρνητικοί στην COVID-19.

In Egypt, 1677 new #coronavirus cases and 62 new deaths have been reported recently. This by far is the highest number of coronavirus cases and deaths that have been recorded in the country. @PriyankaSh25 brings you the report pic.twitter.com/CKOv2Tbor4