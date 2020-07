Αίγυπτος: Ο στρατός απέτρεψε τρομοκρατική ενέργεια στο Σινά - Νεκροί 18 τζιχαντιστές

ΠΗΓΗ: AΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters-dpa

«Σε συντονισμό με την Πολεμική Αεροπορία, οι δυνάμεις ασφαλείας κατάφεραν να εντοπίσουν τα στοιχεία τακφίρ (...) σε ένα αγρόκτημα και σε εγκαταλελειμμένα σπίτια, σκοτώνοντας 18 εξ αυτών, από τα οποία το ένα φόραγε γιλέκο με εκρηκτικά», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Δύο στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής επιχείρησης στην Μπιρ αλ Αμπντ. Ο στρατός ανέφερε επίσης ότι οι δυνάμεις του κατέστρεψαν τέσσερα αυτοκίνητα παγιδευμένα με εκρηκτικές ύλες.

Video released by #Egypt's MoD, showing the rapid dealing of the air force UAVs, fighter jets which arrived early during the beginning of the attack and recorded the moment of explosion of one of the VBIEDs before reaching the military checkpoint in Northern #Sinai. pic.twitter.com/WIQWitN1A4