Ερυθρά Θάλασσα: Τουλάχιστον 17 αγνοούμενοι από τη βύθιση τουριστικού σκάφους

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης Αμρ Χανάφι δήλωσε ότι κάποιοι επιζώντες διασώθηκαν από ελικόπτερο και μεταφέρθηκαν σε ιατρικές εγκαταστάσεις. Οι προσπάθειες για τον εντοπισμό και άλλων επιζώντων συνεχίζονται σε συντονισμό με το πολεμικό ναυτικό και τον στρατό της Αιγύπτου.

Το κυβερνείο δήλωσε ότι το σήμα κινδύνου ελήφθη στις 5:30 πμ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και ότι το σκάφος είχε αναχωρήσει από το Πόρτο Χαλίμπ στη Μάρσα Αλάμ χθες και προγραμματιζόταν να επιστρέψει στη Χουργκάντα στις 29 Νοεμβρίου.

Η Ερυθρά Θάλασσα είναι δημοφιλής καταδυτικός προορισμός και είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την τουριστική βιομηχανία της Αιγύπτου.

