Αίγυπτος: Τουλάχιστον δέκα νεκροί από πτώση λεωφορείου στον Νείλο

Σύμφωνα με την εφημερίδα Al-Ahram, το λεωφορείο έπεσε από ένα ferry που διέσχιζε τον ποταμό αφού ο οδηγός του λεωφορείου είχε αφήσει χειρόφρενο του οχήματος απενεργοποιημένο.

Ο οδηγός συνελήφθη αφού προσπάθησε να διαφύγει, σύμφωνα με την Al-Ahram.

A minibus with 20 passengers on board fell into the Nile in Egypt.

Al Masry Al Youm reports.

Civil defense forces were able to remove the bus from the river. To date, the bodies of five victims have been found, and the search for others continues. pic.twitter.com/keFPSazFXz