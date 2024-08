Αίγυπτος: Τουρίστες δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι στην Τάμπα

Οι πηγές ανέφεραν ότι ο διαπληκτισμός και τα γρονθοκοπήματα άρχισαν όταν ένας Ισραηλινός Άραβας τουρίστας προσέβαλε φραστικά έναν Αιγύπτιο υπάλληλο του ξενοδοχείου, προκαλώντας συμπλοκή στην οποία ενεπλάκησαν και άλλοι τουρίστες και εργαζόμενοι.

Το αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Qahera News μετέδωσε ότι ένας από τους Αιγύπτιους εργαζόμενους φέρει σοβαρά τραύματα και ότι ο καυγάς άρχισε μετά την άρνηση αρκετών τουριστών να πληρώσουν για τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου.

???? Channel 12 Hebrew:

6 people were stabbed in Taba, and the incident is believed to be criminal

Initial reports of a stabbing attack at the Taba crossing on the border with #Egypt.

- A number of injuries are on their way to the Taba crossing as a result of the stabbing… pic.twitter.com/DkaKFpyj0z