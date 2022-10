Αιματηρά επεισόδια σε φυλακή του Ισημερινού με νεκρούς και τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ

Στα επεισόδια κατά τη διάρκεια της εξέγερσης έχουν καταμετρηθεί «15 νεκροί και (άλλοι) 20 τραυματίες», ενημέρωσε τον Τύπο η υπηρεσία σωφρονιστικών καταστημάτων (SNAI) της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Νωρίτερα, έκανε λόγο για έξι τραυματίες, ανέφερε πως ομάδα πρώτων βοηθειών προσέφερε φροντίδες σε πέντε από τους τραυματισμένους κρατούμενους ενώ ένας έκτος διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Δεν διευκρίνισε πόσο σοβαρή είναι η κατάστασή του.

#Cotopaxi#Ecuador????- Inmates seen attempting to escape at the #CPLCotopaxi No. 1. prison in #Latacunga as rioting brakes out, police tactical teams from the National Police and the Armed Forces responding according to SNAI (??@magacastal) pic.twitter.com/epbS3gzgvw