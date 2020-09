Αιματηρές επιθέσεις με μαχαίρι στο Μπέρμιγχαμ: Ανθρωποκυνηγητό για έναν ύποπτο, τι εκτιμά η αστυνομία - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

"Μπορούμε τώρα να επιβεβαιώσουμε ότι ξεκινήσαμε έρευνα για ανθρωποκτονία μετά τα χθεσινοβραδινά γεγονότα. Ένας άνθρωπος πέθανε και ένας άλλος άνδρας και μια γυναίκα τραυματίστηκαν σοβαρά. Άλλοι πέντε επίσης τραυματίστηκαν", ανακοίνωσε η αστυνομία των Γουεστ Μίντλαντς.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντόμινικ Ράαμπ δήλωσε ότι δεν έχει πληροφορίες που να υποδηλώνουν ότι τα περιστατικά συνδέονται με την τρομοκρατία, αλλά πρόσθεσε ότι οι πολίτες θα πρέπει να "είναι πολύ προσεκτικοί".

