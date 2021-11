Aιματηρές ταραχές στα Νησιά του Σολομώντα: Βρέθηκαν 3 πτώματα σε κτίρια που πυρπολήθηκαν - ΒΙΝΤΕΟ

Διενεργείται έρευνα για τους θανάτους.

Σήμερα το πρωί οι δρόμοι της πρωτεύουσας της νησιωτικής χώρας ήταν σχετικά ήρεμοι. Κάτοικοι προσπαθούσαν να αποτιμήσουν τις ζημιές που υπέστησαν εξαιτίας των επεισοδίων.

Χθες Παρασκευή το βράδυ τέθηκε σε ισχύ απαγόρευση της νυχτερινής κυκλοφορίας στη Χονιάρα, μετά την τρίτη ημέρα επεισοδίων, με την κατοικία του πρωθυπουργού να απειλείται, ακίνητα να πυρπολούνται και καταστήματα που λεηλατούνται.

VIDEO: Aerial footage shows burning buildings amid unrest and rioting in the Solomon Islands' capital of Honiara. Australian peacekeepers have deployed to secure the airport and port of the city pic.twitter.com/KTSbMa0Sa8