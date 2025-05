Αιματηρή επίθεση έξω από Εβραϊκό Μουσείο στις ΗΠΑ – Νεκροί δύο υπάλληλοι της Ισραηλινής Πρεσβείας - Real.gr

Δυο εργαζόμενοι της ισραηλινής διπλωματικής αντιπροσωπείας στην αμερικανική πρωτεύουσα έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση η οποία διαπράχθηκε κοντά σε εβραϊκό μουσείο στην Ουάσιγκτον, έγινε γνωστό πριν από λίγο από επίσημες πηγές.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον, χαρακτήρισε την επίθεση «αποτρόπαιο τρομοκρατικό και αντισημιτικό έγκλημα».

Η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νοέμ γνωστοποίησε την επίθεση μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα X, λίγη ώρα μετά την επίθεση έξω από το Capital Jewish Museum, το οποίο βρίσκεται μόλις λίγα βήματα από τα γραφεία του FBI στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

🚨BREAKING: Two Israeli embassy employees shot and killed in Washington DC, according to @Sec_Noem.

The assailant is still loose and is described as having a goatee and wearing a blue jacket and jeans. pic.twitter.com/UnwD9r8Bu8

