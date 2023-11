Αιματηρή επίθεση στην Ιερουσαλήμ - Ισραηλινή αστυνομία: Αδέλφια, καταδικασμένα μέλη της Χαμάς οι δύο δράστες - ΒΙΝΤΕΟ

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι την επίθεση εξαπέλυσαν «δύο κάτοικοι της Ανατολικής Ιερουσαλήμ», δύο αδέλφια ηλικίας περίπου 30 ετών που συνδέονται με τη Χαμάς και οι οποίοι είχαν στο παρελθόν φυλακιστεί στο Ισραήλ. Οι δύο δράστες «σκοτώθηκαν γρήγορα από δύο στρατιώτες που ήταν εκτός υπηρεσίας και έναν πολίτη, οι οποίοι πυροβόλησαν εναντίον τους», διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης - ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

BREAKING:

Terrorist attack in Jerusalem.

2 Israelis waiting at a bus stop killed by 2 shooters.

5 in critical condition.

The terrorists were quickly killed by 2 armed off duty Israeli soldiers and one armed civilian driving past. pic.twitter.com/UCKNvZBQRQ