Αιματηρή ληστεία τράπεζας στον Καναδά: Δύο ύποπτοι νεκροί, έξι αστυνομικοί τραυματίες σε ανταλλαγή πυρών - ΒΙΝΤΕΟ

Γύρω στις 11:00 (τοπική ώρα· 21:00 ώρα Ελλάδας), δύο οπλισμένοι ύποπτοι μπήκαν σε υποκατάστημα τράπεζας στη Σάνιτς, πόλη περίπου 114.000 κατοίκων στην περιφέρεια της Βικτόριας, της πρωτεύουσας της Βρετανικής Κολομβίας.

«Επενέβησαν πολυάριθμοι αστυνομικοί κι αναχαίτισαν τους δύο υπόπτους, οι οποίοι άνοιξαν πυρ» εναντίον τους, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου της αστυνομίας.

Ουδείς τραπεζικός, πελάτης, περίοικος ή διερχόμενος τραυματίστηκε, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

