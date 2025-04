Αιματηρό επεισόδιο στην Νέα Υόρκη - Άνδρας επιτέθηκε με μπαλτά σε παιδιά - Real.gr

Ο ύποπτος επιτέθηκε στους αστυνομικούς με αποτέλεσμα να δεχτεί πολλές σφαίρες.

Αιματηρή επίθεση εξελίχτηκε στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με πληροφορίες από το amNY, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 10:30 π.μ. στην περιοχή της 17ης Λεωφόρου και της 84ης Οδού στο Μπένσονχερστ, όταν ένας ενήλικας και δύο παιδιά φέρεται να δέχθηκαν επίθεση από έναν άνδρα που κρατούσε μπαλτά. Μάλιστα και οι τρεις διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, με τον έναν από τους τρεις να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο ύποπτος φέρεται να είναι θείος των θυμάτων και δέχθηκε τα πυρά των αστυνομικών κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, όταν αρνήθηκε να πετάξει τον μπαλτά. Μάλιστα όρμησε εναντίον των αστυνομικών και δέχθηκε πολλαπλές σφαίρες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και η ζωή του να κρέμεται πλέον από μία κλωστή.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει μεγάλη έρευνα στην περιοχή.

Police officers in Brooklyn shot and seriously injured a man who allegedly attacked several children with a meat cleaver in an apparent domestic dispute on Sunday morning, sources familiar with the investigation said.

