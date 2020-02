Αιματοκύλισμα στη Γερμανία: Εννέα νεκροί έπειτα από επιθέσεις σε μπαρ - Το προφίλ και τα κίνητρα του δράστη

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Οι επιθέσεις είχαν στόχο θαμώνες μπαρ με ναργιλέδες και τα πυρά τραυμάτισαν σοβαρά πολλούς ακόμη ανθρώπους, μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ. «Σε αυτό το στάδιο, η αστυνομία μπορεί να επιβεβαιώσει μόνο ότι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν θανάσιμα», ανέφεραν οι αρχές σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν τη νύχτα.

Ένας από τους πιο σοβαρά τραυματισμένους ανθρώπους υπέκυψε σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα ο απολογισμός των θυμάτων των δύο επιθέσεων να αυξηθεί σε εννέα, δήλωσε εκπρόσωπος των αρχών.

Nine people have been killed in a double shooting in #Hanau, #Germany. After a manhunt police found the suspect dead in his flat, next to the body of another person. pic.twitter.com/baGJsJS7Fj