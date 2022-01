Αιματοχυσία στο Καζακστάν: Δεκάδες νεκροί και πάνω από χίλιοι τραυματίες - Η Ρωσία και οι σύμμαχοί της έστειλαν ειρηνευτική δύναμη - ΒΙΝΤΕΟ

"Δεκάδες" διαδηλωτές σκοτώθηκαν από την αστυνομία κατά τη διάρκεια της νύχτας που πέρασε κατά την προσπάθειά τους να εισβάλλουν σε διοικητικά κτίρια στην Αλμάτι, την μεγαλύτερη πόλη και οικονομική πρωτεύουσα του Καζακστάν, είχε ανακοινώσει νωρίτερα η αστυνομία.

"Τη νύχτα που πέρασε, οι δυνάμεις των εξτρεμιστών αποπειράθηκαν να εισβάλλουν στα διοικητικά κτίρια, το αρχηγείο της αστυνομίας στην πόλη Αλμάτι, όπως και στις τοπικές υπηρεσίες και τα αστυνομικά τμήματα", δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Σαλτανάτ Αζίρμπεκ, τις δηλώσεις του οποίου επικαλέστηκαν τα πρακτορεία ειδήσεων Interfax-Kazakhstan, TASS και Ria Novosti.

"Δεκάδες επιτιθέμενοι εξαλείφθηκαν και αυτή την ώρα γίνεται επαλήθευση των στοιχείων τους", πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, "αντιτρομοκρατική" επιχείρηση διεξάγεται σε μια από τις συνοικίες της Αλμάτι, στην οποία οι ταραχές ήταν οι πιο βίαιες.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν καταστήματα που έχουν λεηλατηθεί και κάποια διοικητικά κτίρια να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες στην Αλμάτι, ενώ ακούγονται πυρά αυτόματων όπλων.

Παράλληλα η Ρωσία και οι σύμμαχοί της του Οργανισμού του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας (CSTO) ανακοίνωσαν σήμερα την αποστολή ενός πρώτου αποσπάσματος "συλλογικής δύναμης διατήρησης της ειρήνης" στο Καζακστάν, κατόπιν αιτήματος της χώρας αυτής.

"Μια συλλογική δύναμη διατήρησης της ειρήνης του Οργανισμού του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας (CSTO) εστάλη στο Καζακστάν για περιορισμένη χρονική περίοδο για την σταθεροποίηση και την εξομάλυνση της κατάστασης", αναφέρει η στρατιωτική αυτή συμμαχία σε ανακοίνωσή της που αναρτήθηκε στο Telegram από την εκπρόσωπο της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα.

2022-01-06

Kazakhstan's capital, where the streets are filled with protesters calling for the overthrow of the dictatorship.

