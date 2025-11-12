Quantcast
Ισχυρή σεισμική δόνηση στην Κύπρο - Κόσμος βγήκε στους δρόμους - Real.gr
real player

Ισχυρή σεισμική δόνηση στην Κύπρο – Κόσμος βγήκε στους δρόμους

11:45, 12/11/2025
Ισχυρή σεισμική δόνηση στην Κύπρο – Κόσμος βγήκε στους δρόμους

Αναστάτωση προκλήθηκε στην Κύπρο έπειτα από σεισμό που έγινε αισθητός σε ολόκληρο το νησί, με επίκεντρο την επαρχία Πάφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,  την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 και τοπική ώρα 11:31 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος ισχυρός σεισμός μεγέθους M=5.3 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ.

Μετά την σεισμική δόνηση, που έγινε αισθητή σε όλη την Κύπρο, ακολούθησαν τουλάχιστον τρεις μετασεισμοί μεγέθους 3,5, 3,6 και 4,7 Ρίχτερ, ενώ γίνονται αναφορές για προβλήματα σε δίκτυα και επικοινωνίες.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο στην περιοχή Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων, 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης της Πάφου και εστιακό βάθος 15 χιλιόμετρα. Μετασεισμική ακολουθία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός σε ολόκληρη την Κύπρο και ιδιαίτερα στις επαρχίες Πάφου, Λεμεσού και Λευκωσίας. Έγινε επίσης αντιληπτός στα παράλια της ανατολικής Μεσογείου.
 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Τραγωδία με 3χρονο στην Αχαΐα - Τι λέει ο συγγενής που ήταν μαζί με τον μικρό Ανδρέα

Τραγωδία με 3χρονο στην Αχαΐα - Τι λέει ο συγγενής που ήταν μαζί με τον μικρό Ανδρέα

12:42 12/11
Δείτε όλη τη συνέντευξη του Κυριάκου Βελόπουλου στον realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου

Δείτε όλη τη συνέντευξη του Κυριάκου Βελόπουλου στον realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου

10:00 12/11
Μιχαηλίδου: Ανακλήθηκαν σχεδόν 3.000 αιτήσεις για το «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» - Οι 1.200 στην Ηλεία, το ίδιο ακίνητο δηλώθηκε από 20 άτομα!

Μιχαηλίδου: Ανακλήθηκαν σχεδόν 3.000 αιτήσεις για το «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» - Οι 1.200 στην Ηλεία, το ίδιο ακίνητο δηλώθηκε από 20 άτομα!

12:53 12/11
Νίκαια: Εβαλαν φωτιά σε όχημα σωφρονιστικού υπαλλήλου - Εντοπίστηκε χειροβομβίδα στην αυλή του σπιτιού του

Νίκαια: Εβαλαν φωτιά σε όχημα σωφρονιστικού υπαλλήλου - Εντοπίστηκε χειροβομβίδα στην αυλή του σπιτιού του

07:49 12/11
«Δεν μπορώ να βγάλω 15 βήματα, θέλω να ζήσω…» - Η συγκλονιστική ανάρτηση της Αναστασίας Τασούλα πριν χάσει τη μάχη με την κυστική ίνωση

«Δεν μπορώ να βγάλω 15 βήματα, θέλω να ζήσω…» - Η συγκλονιστική ανάρτηση της Αναστασίας Τασούλα πριν χάσει τη μάχη με την κυστική ίνωση

10:49 12/11
Θρήνος στη Λάρισα για 26χρονο φοιτητή που σκοτώθηκε πέφτοντας από πεζογέφυρα στη Συγγρού - Συγκλονίζει ο πατέρας του

Θρήνος στη Λάρισα για 26χρονο φοιτητή που σκοτώθηκε πέφτοντας από πεζογέφυρα στη Συγγρού - Συγκλονίζει ο πατέρας του

09:22 12/11
Σοκαρισμένη η Βασιλική Μιλλούση – Πέταξαν πέτρες στο σπίτι της

Σοκαρισμένη η Βασιλική Μιλλούση – Πέταξαν πέτρες στο σπίτι της

08:50 12/11
Πώς θα χάσω εύκολα και γρήγορα δέκα κιλά;

Πώς θα χάσω εύκολα και γρήγορα δέκα κιλά;

12:30 12/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved