Αιθιοπία: Δεκάδες χιλιάδες διαδήλωσαν στην Αντίς Αμπέμπα - Έκκληση του πάπα Φραγκίσκου για ειρήνη

Οι ΗΠΑ, το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ, η Αφρικανική Ένωση, η Κένυα και η Ουγκάντα κάλεσαν πρόσφατα για την εφαρμογή μιας κατάπαυσης του πυρός.

Η κυβέρνηση του Άμπιι δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει να πολεμά. Την Παρασκευή, η κυβέρνηση ανέφερε πως έχει ευθύνη να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας και προέτρεψε τους διεθνείς εταίρους της να σταθούν στο πλευρό της αιθιοπικής δημοκρατίας.

Ορισμένοι από τους διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Μέσκελ, στο κέντρο της Αντίς Αμπέμπα, είχαν καλυφθεί με την εθνική σημαία.

«Ντροπή σας, ΗΠΑ», έγραφε ένα πλακάτ, ενώ ένα άλλο έλεγε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να σταματήσουν να «ρουφούν το αίμα της Αιθιοπίας».

Διαδηλωτές εξέφρασαν, επίσης, την οργή τους για το κάλεσμα της Ουάσιγκτον προς την κυβέρνηση να ξεκινήσει συνομιλίες με το Λαϊκό Μέτωπο Απελευθέρωσης του Τιγκράι (TPLF).

Η σύρραξη στο βόρειο τμήμα της χώρας ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο, όταν δυνάμεις που πρόσκεινταν στο TPLF κατέλαβαν στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή του Τιγκράι. Ως απάντηση, ο Άμπιι έστειλε στρατεύματα, τα οποία αρχικά εκδίωξαν το TPLF από την περιφερειακή πρωτεύουσα Μεκέλε, όμως η κατάσταση ανετράπη πλήρως από φέτος τον Ιούνιο.

«Γιατί η αμερικανική κυβέρνηση δεν διαπραγματεύεται με τρομοκράτες όπως η Αλ Σαμπάμπ;», διερωτήθηκε ο 37χρονος Τιγκίστ Λέμα, αναφερόμενος στην εξτρεμιστική οργάνωση της Σομαλίας που συνδέεται με την Αλ Κάιντα.

«Θέλουν να καταστρέψουν τη χώρα μας όπως έκαναν στο Αφγανιστάν. Δεν θα το καταφέρουν ποτέ, είμαστε Αιθίοπες».

Ο πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, έχει αναγκάσει περισσότερους από 2 εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και έχει αφήσει 400.000 ανθρώπους στο Τιγκράι αντιμέτωπους με τον λιμό.

Οι αντάρτες ισχυρίζονται πως έχουν καταλάβει διάφορες στρατηγικής σημασίας πόλεις τις τελευταίες ημέρες και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προελάσουν στην Αντίς Αμπέμπα.

Η κυβέρνηση διαψεύδει οποιαδήποτε εδαφικά κέρδη των ανταρτών και κάθε απειλή εναντίον της πρωτεύουσας, αν και κήρυξε την περασμένη Τρίτη την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ οι αρχές της Αντίς Αμπέμπα ζήτησαν από τους κατοίκους να οργανωθούν για να υπερασπιστούν την πόλη.

Millions throng #Ethiopia streets protesting misreporting of facts by western media on #Tigray conflict. US and West are blamed 4 supporting #TPLF a terrorist group fighting 4 supremacy or destroy Ethiopia. US not pleased that Abiy wants Africa to eliminate western aid dependency pic.twitter.com/zWZKZODN4C

Έκκληση του πάπα Φραγκίσκου για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Ο πάπας Φραγκίσκος απηύθυνε σήμερα έκκληση να εντατικοποιηθούν οι διπλωματικές προσπάθειες για να μπει ένα τέλος στην κλιμάκωση της σύρραξης στην Αιθιοπία.

Ο ποντίφικας δήλωσε πως παρακολουθεί «με ανησυχία» τις τελευταίες εξελίξεις στην Αιθιοπία, «που συγκλονίζεται από μια σύρραξη, η οποία διαρκεί πάνω από έναν χρόνο, προκαλώντας πολυάριθμα θύματα και μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση».

«Επαναλαμβάνω την έκκλησή μου προκειμένου να επικρατήσει η αδελφική ομόνοια και η ειρηνική οδός του διαλόγου», σημείωσε ενώπιον των πιστών που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για την κυριακάτικη προσευχή.

Pope Francis today expresed his great concern at the year-long conflict in Ethiopia+the risk of humanitarian crisis there. He asked everyone to pray for that people and renewed his call to those engaged in the conflict to return to dialogue+find a peaceful solution to that crisis pic.twitter.com/EJfqZXpeXp