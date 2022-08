Αιθιοπία: Ο ΠΟΥ καταγγέλλει την κατάσταση στην Τιγκράι, ως τη «χειρότερη ανθρωπιστική καταστροφή στον κόσμο»

Εκείνο τον μήνα, ο αιθίοπας πρωθυπουργός Άμπι Άχμεντ, νομπελίστας ειρήνης, εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση για να ανατραπούν οι αρχές της πολιτείας, που ανήκουν στο Μέτωπο Απελευθέρωσης του Λαού της Τιγκράι (TPLF), κατηγορώντας τις πως ευθύνονταν για επιθέσεις εναντίον βάσεων του ομοσπονδιακού στρατού.

Αφότου ξέσπασε η ένοπλη σύρραξη, ο πληθυσμός στην πολιτεία υφίσταται ελλείψεις τροφίμων, στερείται βασικές υπηρεσίες (ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες, τραπεζικές υπηρεσίες), ενώ το σύστημα υγείας κατέρρευσε.

«Αποτέλεσμα: ο πληθυσμός στην Τιγκράι είναι αντιμέτωπος με επιδημίες ελονοσίας, άνθρακα, χολέρας, διάρροιας και άλλων» ασθενειών, κατήγγειλε ο κ. Τέντρος, ο οποίος είναι ο ίδιος από την Τιγκράι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη.

