Αιθιοπία: Σειρά σεισμικών δονήσεων, εκκενώσεις κατοίκων σε εξέλιξη - ΒΙΝΤΕΟ

Περίπου 80.000 άνθρωποι ζουν στις πληγείσες περιοχές και οι πιο ευάλωτοι απομακρύνονται προς προσωρινά καταφύγια, έκανε γνωστό το γραφείο Επικοινωνίας της κυβέρνησης της Αιθιοπίας.

Huge cracks have also started appearing in the region... https://t.co/e2OgSuJ99n pic.twitter.com/UY7BCxZ6ex

«Αυτοί οι σεισμοί αυξάνονται σε επίπεδο μεγέθους και συχνότητας», επισημαίνεται σε ένα δελτίο Τύπου του γραφείου, όπου προστίθεται πως ειδικοί αναπτύχθηκαν στην περιοχή για να αξιολογήσουν τις ζημιές.

Σύμφωνα με έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφής της Αιθιοπίας, τουλάχιστον 2000 άνθρωποι και έχουν ήδη απομακρυνθεί από τα σπίτια τους.

???????? - A new eruptive vent has emerged at Dofan volcano in the Afar region of Ethiopia, releasing jets of steam, rocks, and mud.

This event comes amid a series of earthquakes that began on December 22, 2024, indicating a seismic and volcanic crisis in the area. The activity is… pic.twitter.com/TQzRF7WUYs