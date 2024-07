Αιθιοπία: Τουλάχιστον 55 νεκροί από κατολίσθηση

Η διοικητική ζώνη Γκόφα βρίσκεται περίπου 450 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Αιθιοπίας Αντίς Αμπέμπα.

Νωρίτερα, η Μισκίρ Μιτικού, επικεφαλής διαχειρίστρια της αγροτικής περιοχής στην οποία σημειώθηκε η κατολίσθηση, ανέφερε ότι «η έρευνα για επιζώντες και νεκρούς βρισκόταν σε εξέλιξη», σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσαν οι αρχές της Γκόφα. Μεταξύ των θυμάτων είναι γυναίκες και παιδιά, ανέφερε.

