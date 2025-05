Αϊτή: Χωρίς ρεύμα η πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς από την Τρίτη - Real.gr

Διαδηλωτές προκάλεσαν διακοπή της ηλεκτροδότησης στην περιοχή της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς και την επαρχία του Κέντρου της Αϊτής από την Τρίτη, διακόπτοντας τη λειτουργία υδροηλεκτρικού σταθμού διαμαρτυρόμενοι για την ανασφάλεια, σύμφωνα με την Electricité d'Haïti, η οποία κατήγγειλε πως υπέστη δολιοφθορά.

Η αϊτινή πρωτεύουσα, που ελέγχουν κατά το 85% και πλέον ισχυρές συμμορίες που πολλαπλασιάζουν τις επιθέσεις τους εναντίον του πληθυσμού και των δυνάμεων επιβολής του νόμου, δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα από εκείνη την ημέρα.

Η Electricité d’Haïti έκανε λόγο για «πλήρες μπλακάουτ» στις περιοχές που τροφοδοτούνται από τον υδροηλεκτρικό σταθμό.

Η διακοπή λειτουργίας του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στο Πελίγκρ οφείλεται σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών των πόλεων Μιρμπαλέ και Σο Ντ’ Ο, όπου εισέβαλαν πρόσφατα συμμορίες, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας από τους οργανωτές της κινητοποίησης, ο δικηγόρος και ακτιβιστής Ρομπενσόν Μαζαρέν.

Haiti: EDH explains the blackout

Haitian Electricity (EDH) issued a statement on Wednesday, May 15, 2025, regarding the blackout that has plagued the Haitian capital for three days. In a statement, the agency stated that the power outage was the result of a boycott following… pic.twitter.com/qDe5xebgQj

