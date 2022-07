Αϊτή: Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για τις ελλείψεις καυσίμων

Περίπου 90 άνθρωποι έχουν βρει τον θάνατο στη διάρκεια των συγκρούσεων που ξέσπασαν την περασμένη εβδομάδα, αφήνοντας μια μεγάλη συνοικία του Πορτ-ο-Πρενς χωρίς νερό και τρόφιμα.

Οι κύριες οδικές αρτηρίες της αϊτινής πρωτεύουσας παραμένουν αποκλεισμένες από διαδηλωτές που στήνουν οδοφράγματα και καίνε λάστιχα.

???? Haitians were protesting high fuel costs on Wednesday in Port-au-Prince as the Caribbean nation continues to go into freefall as violence soars and the economy tumbles.

Demonstrators blocked roads by burning tires and setting up other makeshift roadblocks. pic.twitter.com/ci8fTjKnXQ