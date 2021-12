Αϊτή: Τουλάχιστον 50 νεκροί από την έκρηξη βυτιοφόρου - Βίντεο

«Δεν είμαστε ακόμα σε θέση να δώσουμε λεπτομέρειες για τον αριθμό των θυμάτων μέσα στα σπίτια», διευκρίνισε.

Αυτή η φτωχή χώρα της Καραϊβικής μαστίζεται από σοβαρή έλλειψη καυσίμων επειδή συμμορίες λυμαίνονται ένα τμήμα του κυκλώματος ανεφοδιασμού.

Αυτό προκαλεί ισχυρή δυσαρέσκεια στους κόλπους του πληθυσμού και η Αϊτή ήταν εξάλλου χθες, Δευτέρα, θέατρο διαδηλώσεων κατά της αύξησης της τιμής της βενζίνης.

Το νοσοκομείο Ζουστινιάν, όπου έχουν μεταφερθεί πολλοί τραυματίες, δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τη συρροή, καθώς πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Δεν έχουμε τα μέσα για να περιθάλψουμε τους πολλούς ανθρώπους που φέρουν σοβαρά εγκαύματα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο νοσηλεύτρια του νοσοκομείου. «Φοβάμαι πως δεν θα καταφέρουμε να τους σώσουμε όλους».

Λιμάνι στη βόρεια ακτή της Αϊτής, το Καπ-Αϊτιέν είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

he Haitians tried to steal the truck, it crashed and caught fire, killing at least 40 people.CAPE HAITIANO THE SECOND CITY OF HAITI. IN AN AREA CALLED SAMARIE AND PONT GRAND BOIS.

LAST NIGHT BETWEEN 13 AND 14 DECEMBER .. AS. AT ONE IN THE MADRUGABA .. A FUEL TRUCK MADE ACCIDENT pic.twitter.com/flvSdmdjIW