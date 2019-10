Ακάρ για Συρία: Τίποτα δεν τελείωσε - Τούρκοι στρατιώτες: Είμαστε έτοιμοι για κάθε αποστολή

ΠHΓΗ: sigmalive, ΦΩΤΟ: dailysabah

“Τίποτα δεν τελείωσε ακόμη, ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Για αυτό ο καθένας σας πρέπει να είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή”, είπε ο Χουλουσί Ακάρ για να λάβει την απάντηση από τους Τούρκους στρατιώτες ότι “το ηθικό μας παραμένει ακμαίο και είμαστε έτοιμοι για κάθε αποστολή”.

Turkey’s job in northern Syria is not complete, be prepared at all times, defense minister tells Turkish troops in Tal Abyadhttps://t.co/tBLQpTqTEU