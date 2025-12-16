Ακίλα Σάλεχ: «Ακυρο» το τουρκολιβυκό μνημόνιο - Τι λέει ο πρόεδρος της λιβυκής Βουλής για την Ελλάδα - Real.gr

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, Αγκίλα Σάλεχ, δήλωσε ότι είναι άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο, τονίζοντας ότι η νομοθετική εξουσία δεν θα επιτρέψει την επιβολή οποιασδήποτε θαλάσσιας συμφωνίας δεν κινείται εντός των προβλέψεων του συντάγματος της χώρας.

Σε συνέντευξή του στο Λιβυκό Πρακτορείο Ειδήσεων (LANA), ο Σάλεχ δήλωσε ότι η συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της κυβέρνησης του Φαγέζ αλ-Σάρατζ και της Τουρκίας στερείται νομιμότητας. Οπως εξήγησε, η εν λόγω κυβέρνηση δεν είχε λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ούτε διέθετε συνταγματική εξουσιοδότηση για τη σύναψη μείζονων διεθνών συμφωνιών.

Υπογράμμισε ότι η συμφωνία δεν υποβλήθηκε ποτέ στο κοινοβούλιο για έγκριση, επισημαίνοντας ότι κάθε παράνομη πράξη παραμένει άκυρη, ανεξαρτήτως του χρόνου που έχει παρέλθει.

Ο Σάλεχ παρατήρησε ότι ορισμένες χώρες αναγνωρίζουν την έλλειψη νομιμότητάς του, ενώ άλλες την αντιμετωπίζουν ως τετελεσμένο γεγονός για πολιτικούς λόγους, υπογραμμίζοντας ότι κάθε συμφωνία που δεν έχει κυρωθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων δεν είναι δεσμευτική για το λιβυκό κράτος.

Τι είπε για την Ελλάδα

Είπε επίσης ότι η Ελλάδα εξέφρασε πρόσφατα επιθυμία για διάλογο, ενώ η στάση της Αιγύπτου ήταν εξαρχής ξεκάθαρη, απορρίπτοντας τη συμφωνία λόγω των κινδύνων που εγκυμονεί για την περιφερειακή σταθερότητα. Παράλληλα, είπε ότι η Τουρκία έχει επιδείξει ετοιμότητα για την έναρξη συνολικών διαπραγματεύσεων με τη Λιβύη.

Ο Σάλεχ διευκρίνισε ότι η Λιβύη δεν αντιτίθεται στη σύναψη συμφωνιών με οποιαδήποτε χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας. Ωστόσο, οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να εγκρίνεται από μια νόμιμη κυβέρνηση, να βασίζεται σε τεχνικές μελέτες ειδικών και να υποβάλλεται στη Βουλή για έγκριση, αφού διασφαλιστούν τα θαλάσσια σύνορα της χώρας, όπως σημείωσε.

Αναφερόμενος στη θέση της Ελλάδας, σημείωσε ότι η Αθήνα στηρίζεται σε νησιά κοντά στις λιβυκές ακτές, κυρίως στην Κρήτη, για τον καθορισμό της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της, γεγονός που –όπως είπε– συνιστά για την Ελλάδα αδικαιολόγητη θαλάσσια επέκταση εις βάρος των λιβυκών δικαιωμάτων. Τόνισε ότι το διεθνές δίκαιο δεν υποστηρίζει τέτοιους ισχυρισμούς. Αποκάλυψε, επίσης, ότι έχουν συσταθεί εξειδικευμένες τεχνικές επιτροπές για την εκπόνηση συνολικής έκθεσης σχετικά με τις τεχνικές και γεωπολιτικές πτυχές της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών.

Υποστήριξε ότι έχει ενημερώσει την ελληνική πλευρά και άλλα εμπλεκόμενα μέρη πως οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να συναφθεί μέσω μίας νόμιμης κυβέρνησης εγκεκριμένης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και ότι η τελική της μορφή οφείλει να κατατεθεί στο κοινοβούλιο προς κύρωση, σύμφωνα με τη δέουσα συνταγματική διαδικασία.

Αξιολογώντας τις συνέπειες της συμφωνίας, ο πρόεδρος της Βουλής ανέφερε ότι προκάλεσε εσωτερική σύγχυση και περιφερειακή κρίση, εμπλέκοντας τη Λιβύη σε περιφερειακές αντιπαραθέσεις χωρίς ενιαίο εθνικό όραμα. Διαβεβαίωσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτού του λάθους, με στόχο τη μετατροπή του σε «ευκαιρία για την προάσπιση των λιβυκών συμφερόντων».