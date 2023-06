«Ακούμε ήχους αλλά δεν ξέρουμε από πού προέρχονται»: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους επιβαίνοντες του βαθυσκάφους στο ναυάγιο του Τιτανικού

Ο πλοίαρχος Τζέιμι Φρέντερικ αναφέρθηκε σε ήχους που έχουν καταγραφεί από την ευρύτερη περιοχή του θρυλικού ναυαγίου του Τιτανικού, λέγοντας «δεν ξέρουμε» από πού προέρχονται οι θόρυβοι που έχουν ακουστεί, αλλά ότι «υπάρχει πάντα ελπίδα σε μία υπόθεση έρευνας και διάσωσης».

«Ξέρουμε από ποια περιοχή προέρχονται οι ήχοι, αλλά όχι τι ήχοι είναι ακριβώς. Ακόμη ψάχνουμε το υποβρύχιο. Ειδικοί αναλύουν τα δεδομένα που έχουν συλλέξει, αλλά δεν έχουν βγάλει ακριβή συμπεράσματα. Υπάρχουν πολλά δεδομένα που πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν» ανέφερε επίσης.

«Τα καλά νέα μπορώ να πω, είναι ότι κάνουμε αναζήτηση στην περιοχή όπου εντοπίστηκαν οι θόρυβοι και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια ο πλοίαρχος της αμερικανικής ακτοφυλακής αποκάλυψε ότι οι επιβάτες του αγνοούμενου βαθυσκάφους έχουν «περιορισμένες μερίδες φαγητού και νερού», χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει ακριβώς πόσες.

«Εργαζόμαστε ακούραστα» σε αυτήν την «απίστευτα περίπλοκη» επιχείρηση αναζήτησης, είπε στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο πλοίαρχος Τζέιμι Φρέντερικ, προσθέτοντας ότι η ομάδα βρίσκεται σε στενή επαφή με τα μέλη της οικογένειας των πέντε μελών του πληρώματος του υποβρυχίου.

«Πρέπει να παραμείνουμε αισιόδοξοι», έδωσε, καταλήγοντας.

Coast Guard Captain Jamie Frederick says the search for the missing Titanic submersible — as well as the underwater noises in the search area — haven't yet produced results.

The surface search area is now about “2 times the size of Connecticut,” and up to 2.5 miles underwater. pic.twitter.com/3gLjJ6KNX2