«Ακούστε τη φωνή μας»: Στη δημοσιότητα βίντεο της Χαμάς με ομήρους - Real.gr

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι ταξιαρχίες αλ Κασάμ δημοσίευσαν σήμερα, Δευτέρα (24/3) ένα βίντεο που δείχνει δύο Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα, από τις 7 Οκτωβρίου 2023, δηλαδή εδώ και 535 ημέρες.

Στο βίντεο, το οποίο διαρκεί λίγο περισσότερο από τρία λεπτά και του οποίου η ακριβής ημερομηνία εγγραφής δεν έχει εξακριβωθεί, αλλά σύμφωνα με τα λεγόμενα των ομήρων φαίνεται να έχει τραβηχτεί στις 19 Μαρτίου, δηλαδή μία ημέρα μετά την επανεκκίνηση των σφοδρών βομβαρδισμών του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα την περασμένη Τρίτη (18/3), διακρίνονται δύο όμηροι να κάθονται στο πάτωμα και να μιλούν στα εβραϊκά.

Οι όμηροι Ελκάνα Μποχμπότ και Γιόσεφ Χάιμ Οχάνα εκλιπαρούν τον απελευθερωμένο όμηρο Οχάντ Μπεν-Αμί, ο οποίος κρατούνταν μαζί τους κατά τη διάρκεια της ομηρίας του, να μιλήσει για τις φρικτές συνθήκες που επικρατούσαν, ενώ ασκούν δριμεία κριτική στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, δηλώνοντας ότι μιλούν από μόνοι τους χωρίς πίεση από τη Χαμάς.

Στο βίντεο οι δύο άνδρες παρουσιάζονται ως όμηρος νο 21 και όμηρος νο 22 αντίστοιχα.

«Μέχρι χθες είχα όνομα, ταυτότητα και ελπίδα. Σήμερα είμαι απλώς ένας αριθμός», λέει χαρακτηριστικά ο Ελκάνα Μποχμπότ.

«Εμείς οι όμηροι στη Γάζα θέλουμε να σας μιλήσουμε για την κατάστασή μας. Θέλουμε να σας πούμε ότι η Χαμάς δεν μας ζήτησε να το πούμε αυτό. Αυτό το βίντεο δεν είναι μέρος ψυχολογικού πολέμου. Ήμασταν εμείς που ζητήσαμε και ικετέψαμε να ακουστούμε. Παρακαλώ ακούστε τη φωνή μας. Πριν τεθεί σε ισχύ η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός της 19ης Ιανουαρίου, οι διαβάσεις ήταν κλειστές, οι συνθήκες διαβίωσής μας ήταν δύσκολες, δεν λαμβάναμε σχεδόν καθόλου τρόφιμα και δεν υπήρχε ασφαλές μέρος. το χειρότερο ήταν ότι δεν αισθανόμασταν ούτε νεκροί ούτε ζωντανοί», λέει από την πλευρά του ο Γιόσεφ Χάιμ Οχάνα.

«Όταν άρχισε η συμφωνία και άνοιξαν τα περάσματα, επετράπη η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας, οι μαχητές της Χαμάς μας φρόντισαν και ενδιαφέρθηκαν να μας δώσουν ό,τι χρειαζόμασταν και ό,τι ζητήσαμε. Όχι μόνο για να μας δώσουν να φάμε, αλλά και για να μας κάνουν να αισθανθούμε καλά. Αρχίσαμε να αισθανόμαστε καλύτερα. Αρχίσαμε να απαλλασσόμαστε από την πείνα και αρχίσαμε να αναπνέουμε καθαρό αέρα. Πιστέψαμε ότι αυτό θα μπορούσε να τελειώσει», προσέθεσε.

Hamas published a video of two Israeli captives where they demand a hostage/captive exchange deal as the IOF resumes its genocidal activities in #Gaza. pic.twitter.com/tItW9jO2fm

— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) March 24, 2025