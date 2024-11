Ακρόαση στο Κογκρέσο για τα... UFO – Βίντεο δείχνει λευκή σφαίρα να βγαίνει από τον ωκεανό

Η διαδικασία περιλάμβανε μαρτυρίες από τον Dr Tim Gallaudet, απόστρατο υποναύαρχο στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, τον πρώην αξιωματούχο του Υπουργείου Άμυνας Luis Elizondo, τον πρώην διαχειριστή της NASA Michael Gold και ανεξάρτητος δημοσιογράφος Michael Shellenberger.

Επικεφαλής ήταν οι Ρεπουμπλικανοί αντιπρόσωποι Νάνσι Μέις και Γκλεν Γκρόθμαν.

Η ακρόαση έγινε περισσότερο από ένα χρόνο αφότου το Πεντάγωνο κατηγορήθηκε ότι διεξήγαγε ένα μυστικό πρόγραμμα ανάκτησης UFO από τον πληροφοριοδότη David Grusch, αν και δεν προέκυψαν ποτέ στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτούς τους ισχυρισμούς.

Χθες, Τετάρτη, τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσε σε μαρτυρίες ανθρώπων που δήλωσαν ότι γνώριζαν μυστικά κυβερνητικά προγράμματα, αντί για μάρτυρες που παρουσίαζαν πραγματικά στοιχεία.

Κατά την ακρόαση εξετάστηκε ένα βίντεο που δείχνει μία «λευκή σφαίρα» να βγαίνει από τον ωκεανό, ανοιχτά του Κουβέιτ, με το Πεντάγωνο σε έκθεση που εξέδωσε τον περασμένο Μάρτιο να υποστηρίζει πως δεν εντοπίστηκαν στοιχεία για εξωγήινο σκάφος.

Ο δημοσιογράφος Michael Shellenberger, παρουσιάζοντας στοιχεία στους εκπροσώπους της Βουλής των Αντιπροσώπων, δήλωσε ότι ενημερώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες για το συγκεκριμένο υλικό από μία πηγή.

Ο ιδρυτής της ειδησεογραφικής υπηρεσίας Public, ανέφερε πως το έγχρωμο βίντεο υψηλής ευκρίνειας διάρκειας 13 λεπτών απεικονίζει τη «σφαίρα» 20 μίλια από τις ακτές του Κουβέιτ, ενώ υποστηρίζει πως πρόκειται για πλάνα που έχουν τραβηχτεί από ελικόπτερο.

«Στη συνέχεια, στα μισά του βίντεο η σφαίρα ενώνεται με μία άλλη σφαίρα που μπαίνει για λίγο στο κάδρο από τα αριστερά, πριν απομακρυνθεί γρήγορα και πάλι από το κάδρο» ανέφερε.

Είπε ότι η πηγή ανακάλυψε το βίντεο στο SIPR, το ασφαλές δίκτυο δρομολογητών πρωτοκόλλου διαδικτύου που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Άμυνας «για τη μετάδοση διαβαθμισμένων πληροφοριών».

Congress to hold UFO hearing Wednesday | Click on the image to read the full story https://t.co/8s6k6JYknz

Οι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές Νάνσι Μέις και Γκλεν Γκρόθμαν, υποστήριξαν ότι οι Αμερικανοί πολίτες είναι απογοητευμένοι με την έλλειψη διαφάνειας από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Η Νάνσι Μέις, η οποία διετέλεσε συμπρόεδρος της ακρόασης, εξέτασε ένα 12σέλιδη έκθεση που υποτίθεται ότι περιγράφει λεπτομερώς ένα απόρρητο πρόγραμμα ανάκτησης συντριβής UAP, γνωστό ως Immaculate Constellation.

Η έκθεση είχε παραδοθεί στο Κογκρέσο από τον Michael Shellenberger, ο οποίος δήλωσε στην ακρόαση ότι την έγραψε ένας πληροφοριοδότη. «Ο εκτελεστικός κλάδος διαχειρίζεται τα θέματα UAP χωρίς γνώση, εποπτεία ή εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο εδώ και αρκετό καιρό, ενδεχομένως δεκαετίες», αναφέρεται στην έκθεση.

Η υποεπιτροπή για την κυβερνοασφάλεια, την τεχνολογία πληροφοριών και την κυβερνητική καινοτομία της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων ενημερώθηκε ότι αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρατηρήθηκαν να εκτελούν με ταχύτητα μεγαλύτερη από 3.000Gs, έχουν εντοπιστεί πάνω από στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ.

Οι εκπρόσωποι άκουσαν ότι τα αντικείμενα μπορούν να ταξιδέψουν ταχύτερα υποβρυχίως από τα αμερικανικά υποβρύχια και να αντέξουν τεράστια δύναμη.

«Δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν»

Ο Λούις Ελιζόντο, πρώην αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας, σε ερώτηση αν τα συγκεκριμένα αντικείμενα θα μπορούσαν να ελέγχονται μέσω μιας «σύνδεσης νους-σώματος», στην οποία απάντησε ότι σαφώς «ελέγχονται με έξυπνο τρόπο».

«Τα οχήματα για τα οποία μιλάμε… αποδίδουν πάνω από 1.000, 2.000, 3.000Gs», είπε, προσθέτοντας ότι αντιδρούν στις ανθρώπινες κινήσεις και είναι απίστευτα ευέλικτα.

«Μιλάμε για τεχνολογίες που ξεπερνούν οτιδήποτε υπάρχει στο [στρατιωτικό] μας απόθεμα», είπε.

Rep. Nancy Mace displays the official 12 page Pentagon document of Immaculate Constellation, which is entered into the Congressional Record.

“This unacknowledged Special Access Program that your Government says does not exist.”#ufox#ufo#UAPHearing@NancyMacepic.twitter.com/Nl63qwXGt1