Αξιωματούχοι των ΗΠΑ στο AP: Ο πύραυλος ήταν ουκρανικός

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενημέρωσε τους ηγέτες με τους οποίους συζήτησε νωρίτερα σήμερα πως υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο πύραυλος ο οποίος κατέπεσε στο χωριό Σεβόντοφ της νοτιοανατολικής Πολωνίας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι χθες ήταν αντιαεροπορικός και εκτοξεύθηκε από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να καταρριφθεί ρωσικός εισερχόμενος πύραυλος, κατά πληροφορίες του Γερμανικού Πρακτορείου, που δεν κατονομάζει τις πηγές του.

Την ίδια εκτίμηση για την προέλευση του πυραύλου μετέδωσε νωρίτερα ρεπόρτερ του πρακτορείο ειδήσεων Associated Press, επικαλούμενος αμερικανούς αξιωματούχους τους οποίους δεν κατονόμασε.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, ο κ. Μπάιντεν είπε, ερωτηθείς αν οι εκρήξεις στην Πολωνία οφείλονταν σε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τη Ρωσία, πως «υπάρχουν προκαταρκτικές πληροφορίες που το θέτουν υπό αμφισβήτηση. Δεν θέλω να πω κάτι προτού ολοκληρώσουμε την έρευνα, αλλά είναι απίθανο, με δεδομένη την τροχιά, (ο πύραυλος) να βλήθηκε από τη Ρωσία — πάντως θα το δούμε».

Ωστόσο, κατά τις πληροφορίες του dpa, ο κ. Μπάιντεν είπε στους ομολόγους του πως επρόκειτο για πύραυλο που εκτοξεύθηκε από ουκρανική συστοιχία συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας S-300.

Νωρίτερα, το πολωνικό ΥΠΕΞ επιβεβαίωσε πως επρόκειτο για πύραυλο «ρωσικής κατασκευής», ωστόσο ο πολωνός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα τόνισε πως δεν υπάρχει καμία «αδιάσειστη απόδειξη» για το ποιος τον εκτόξευσε.

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία χρησιμοποιούν οπλικά συστήματα σοβιετικού σχεδιασμού στον πόλεμο που διεξάγουν από την 24η Φεβρουαρίου.

Νωρίτερα ο Μπάιντεν δήλωσε ότι η έκρηξη στην Πολωνία μπορεί να μην οφειλόταν σε πύραυλο που εκτοξεύθηκε από τη Ρωσία.

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στο NATO διενεργούν έρευνα για την έκρηξη στην Πολωνία χθες Τρίτη που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ωστόσο οι αρχικές πληροφορίες υποδεικνύουν πως μπορεί να μην οφειλόταν σε πύραυλο που εκτοξεύθηκε από τη Ρωσία, δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

BREAKING: Pres. Biden makes remarks on Poland following meeting with world leaders, says preliminary information indicates “it’s unlikely” that projectile was fired from Russia. https://t.co/U7pWMhVsM9 pic.twitter.com/0V5jhK4rcG

Ο κ. Μπάιντεν έκανε τη δήλωση αυτή μετά την έκτακτη συνεδρίαση των ηγετών της G7, της ΕΕ και άλλων κρατών στο Μπαλί για να συζητηθούν οι εκρήξεις που η Πολωνία και η Ουκρανία κατήγγειλαν πως οφείλονταν σε πυραύλους ρωσικής κατασκευής.

Ερωτηθείς για τις εκτιμήσεις πως οι εκρήξεις οφείλονταν σε ρωσικούς πυραύλους, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως «υπάρχουν προκαταρκτικές πληροφορίες που το θέτουν υπό αμφισβήτηση. Δεν θέλω να το πω προτού ολοκληρώσουμε την έρευνα, αλλά είναι απίθανο, από τη τροχιά, (ο πύραυλος) να βλήθηκε από τη Ρωσία - πάντως θα το δούμε».

Οι ΗΠΑ και το NATO θα διενεργήσουν πλήρη έρευνα προτού ενεργήσουν, πρόσθεσε ο κ. Μπάιντεν.

«Στις 15:40 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 16:40 ώρα Ελλάδας) στο χωριό Σεβόντοφ (...) κατέπεσε πύραυλος ρωσικής κατασκευής, σκοτώνοντας δυο πολίτες της Δημοκρατίας της Πολωνίας», τονίζεται στην ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τον Λούκατς Γιασίνα, εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ. Προστίθεται πως κλήθηκε ο πρεσβευτής της Ρωσικής Ομοσπονδίας για να του ζητηθούν «λεπτομερείς εξηγήσεις».

?????? An explosion occurred in the village of Przewodσw near the Ukraine-Poland border. Police and army arrived at the site, the investigation is ongoing. If it's connected to today's Russian's missile attack or not remains to be seen.#UkraineRussiaWarpic.twitter.com/u5d7ohkihX