Ακτιβιστές για το κλίμα απέκλεισαν το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης

Αντίστοιχη ήταν η κατάσταση χθες στο αεροδρόμιο Βόννης-Κολωνίας, το οποίο παρέλυσε για τουλάχιστον δύο ώρες, με αποτέλεσμα πολλές πτήσεις είτε να ακυρωθούν είτε να καθυστερήσουν. Από τα δύο αεροδρόμια ανακοινώθηκε ότι οι διοικήσεις θα προχωρήσουν στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες.

Germany's #Frankfurt airport has suspended operations due to eco-activists' infiltration

At least 140 flights have been canceled at the country's largest airport due to an action by eco-activists and delays are expected for the rest of the day the airport's press service reported pic.twitter.com/D3wXl5Wnie