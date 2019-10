Ακτιβιστές κατά του Brexit όργωσαν σε χωράφι το σύνθημα: «Η Βρετανία τώρα θέλει να παραμείνει»

Στο βίντεο εμφανίζεται και μία ψηφοφόρος, η Λίζα, η οποία δηλώνει ότι το 2016 είχε ταχθεί υπέρ του Brexit, όμως πλέον έχει αλλάξει γνώμη.

«Οι άνθρωποι μού λένε ότι 17,4 εκατομμύρια ψήφισαν υπέρ αυτού και αυτό θέλουν. Είμαι μία από τα 17,4 εκατομμύρια και δεν είναι αυτό που θέλω, δεν είναι αυτό το οποίο ψήφισα. Θέλω πίσω την ψήφο μου. Μου έκλεψαν την ψήφο μου και την θέλω πίσω», τονίζει.

Το 52% των Βρετανών ψήφισε υπέρ του Brexit στο δημοψήφισμα του Ιουνίου του 2016.

Ωστόσο ένας από τους τέσσερις ανθρώπους που είχαν την πρωτοβουλία για την οργάνωση αυτή, ο Όλι Νόουλς, δήλωσε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Βρετανοί δεν επιθυμούν πια να αποχωρήσουν από την ΕΕ.

«Ο Μπόρις Τζόνσον ίσως να έχει μια συμφωνία, όμως δεν έχει τη στήριξη του κόσμου (…) Η βούληση των ανθρώπων έχει αλλάξει», είπε.

Παρόλα αυτά δημοσκοπήσεις έχουν δείξει πολύ μικρές αλλαγές στις απόψεις των Βρετανών για το Brexit μετά το δημοψήφισμα, ενώ το αποτέλεσμα ενός δεύτερου δημοψηφίσματος δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί.

