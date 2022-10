Ακτιβιστές πέταξαν τούρτα στο «πρόσωπο» του βασιλιά Καρόλου - Βίντεο

Δυο νεαροί, η 20χρονη Eilidh McFadden από τη Γλασκώβη και ο 29χρονος Tom Johnson, μπήκαν στο μουσείο της Μαντάμ Τισό στο Λονδίνο και έφτασαν μπροστά στα νέα κέρινα ομοιώματα του βασιλικού ζεύγους του Καρόλου και της Καμίλλας και του διαδόχου του θρόνου Ουίλιαμ και Κέητ.

Σε μία κίνηση που θύμισε αστείες στιγμές από ταινίες και φωνάζοντας «είναι η ώρα για δράση» πέταξαν τούρτα σοκολάτα στο «πρόσωπο» του βασιλιά Καρόλου.

BREAKING: Just Stop Oil activists have thrown custard pies into the face of King Charles's waxwork at London's Madame Tussauds. More follows... pic.twitter.com/xqE7NkZhH6