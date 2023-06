Aκτιβίστριες για την προστασία του περιβάλλοντος έριξαν μπογιά σε πίνακα του Μονέ

Ο πίνακας θα εξεταστεί από μια ομάδα συντηρητών του μουσείου για να διαπιστωθεί εάν έχει υποστεί ζημιές. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του μουσείου, Χάνα Τότμαρ, η ομάδα ελπίζει ότι θα έχει «περισσότερες πληροφορίες» για το θέμα μέχρι σήμερα Πέμπτη.

Two women were detained in Stockholm after they threw “some kind of paint" at a painting by French artist Claude Monet and then glued themselves to the frame, Sweden's National Museum said on Wednesday.https://t.co/wsoMdHndq0pic.twitter.com/TP54p60DrC